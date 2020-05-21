Поле чудес: на дороге нашли "космические" деньги [ Редактировать ]
В США во время поездки пара обнаружила несколько денежных мешков, лежащих на дороге.
Об этом сообщает WTVR.
По информации, внутри содержалась денежная сумма в размере 1 миллиона долларов.
"Супруги из округа Кэролайн нашли почти миллион долларов наличными, наехав на мешки", - отмечается в сообщении.
Известно, что супруги собирались выкинуть мешки, но при вскрытии обнаружили, что там находятся пластиковые пакеты с деньгами.
Полиция предполагает, что купюры принадлежат почтовой службе, которая везла их в банк.
Фото: WTVR
Ранее мы писали о том, что в Нидерландах в частном доме нашли 255 кг банкнот. Деньги были спрятаны в тайнике.
по теме
Владелец пиццерии купил свои пиццы и заработал на этом
Владелец пиццерии купил свои же пиццы через приложение и заработал на скидке для покупателей
Удачный шопинг: мужчина стал миллионером благодаря походу за продуктами
Житель американского города Грейам, штат Северная Каролина, сорвал в лотерею миллионный джекпот благодаря походу за продуктами
В США может появиться новый штат
В ноябре 2020 года в Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США на правах штата. Сейчас остров имеет статус неинкорпорированной территории под управлением США.
Мужчина стал миллионером благодаря печенью с предсказаниями
Американец пять лет использовал в лотерейных билетах числа из китайского печенья с предсказаниями и сорвал джекпот