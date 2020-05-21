В США во время поездки пара обнаружила несколько денежных мешков, лежащих на дороге.

Об этом сообщает WTVR.

По информации, внутри содержалась денежная сумма в размере 1 миллиона долларов.

"Супруги из округа Кэролайн нашли почти миллион долларов наличными, наехав на мешки", - отмечается в сообщении.

Известно, что супруги собирались выкинуть мешки, но при вскрытии обнаружили, что там находятся пластиковые пакеты с деньгами.

Полиция предполагает, что купюры принадлежат почтовой службе, которая везла их в банк.

Фото: WTVR

Ранее мы писали о том, что в Нидерландах в частном доме нашли 255 кг банкнот. Деньги были спрятаны в тайнике.