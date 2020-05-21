Кожара вышел под залог - дочь погибшего [ Редактировать ]
Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО под залог. Об этом сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая в Facebook.
"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она.
На прошлой неделе суд отклонил апелляцию Кожары на арест и назначил ему залог в 14 миллионов гривен.
Ранее мы писали о том, что защита Кожары утверждает, что вину за случайное убийство взяла на себя жена Кожары. Правда, написала она об этом заявление почему-то лишь в день задержания мужа (то есть 25 марта). Через месяц после совершения самого преступления.
по теме
Увольнение Сытника через Конституционный Суд - "простое и элегантное решение проблемы" Зеленским - СМИ
"Команда Зе" нашла способ избавиться от директора НАБУ Артема Сытника, погрязшего в коррупционных зашкварах и скандалах, сохранить монобольшинство и не поссориться с лоббистами Сытника на Западе
Екс-заступнику глави РНБО Олегу Гладковському повідомили про підозру
Правоохоронці перерахували суму збитків, які державі завдав Олег Гладковський
Родичі померлих від коронавірусу подали позов до суду
Звинувачують прем'єра та його міністрів у бездіяльності, яка призвела до людських смертей - чи є у позивачів шанси виграти справу?
Микитася отправили под домашний арест
В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд отправил бывшего президента "Укрбуда" и депутата Максима Микитася под домашний арест
Концессия Херсонского порта: суд принял решение
Во вторник, 12 мая, Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда