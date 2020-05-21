Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО под залог. Об этом сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая в Facebook.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она.

На прошлой неделе суд отклонил апелляцию Кожары на арест и назначил ему залог в 14 миллионов гривен.

Ранее мы писали о том, что защита Кожары утверждает, что вину за случайное убийство взяла на себя жена Кожары. Правда, написала она об этом заявление почему-то лишь в день задержания мужа (то есть 25 марта). Через месяц после совершения самого преступления.