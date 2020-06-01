Пожар забрал у спасателя "дело его жизни" [ Редактировать ]
Американский спасатель потерял свое еще не открытое заведение во время беспорядков в Миннеаполисе.
Об этом сообщает Fox News.
По информации, Корбой Балла находился на работе, когда ему сообщили о возгорании в его баре, на который он копил много лет. Ресторан должен был открыться в ближайшее время.
Я расстроен, но знаю, что из всего этого выйдет что-то позитивное.
Известно, что огонь нанес серьезные увечья всему, что находилось внутри заведения, имущество восстановлению не подлежит.
Ранее мы писали, что в результате акций протеста в США полицейские провели массовые задержания. Аресты прошли в 16 городах страны.
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Массовые беспорядки охватили десятки городов США
Столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Народные волнения сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.
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