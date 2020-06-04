Детали программы для Украины: в МВФ сделали заявление [ Редактировать ]
Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс на онлайн-брифинге заявил, что до заседания Международного валютного фонда по Украине, запланированного на 9 июня, детали программы кредитования Stand-By еще обсуждаются.
Договоренность по соглашению Stand-By является предметом обсуждений и должна быть утверждена Исполнительным советом. Встреча совета по этому вопросу ожидается 9 июня.
В то же время он не стал комментировать появление в СМИ утечек возможного меморандума между Украиной и МВФ по новой программе.
Мы никогда не комментируем утечку документов, но что я могу сказать, МВФ - это прозрачная институция.
По его словам, полный текст доклада по Украине, а также сопутствующие документы будут обнародованы сразу после заседания Исполнительного совета, запланированного на 9 июня.
"Это то, что мы делаем всегда, мы публикуем соглашения со странами", - подчеркнул Райс.
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