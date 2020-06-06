Житель Вьетнама построил забор из iPhone. Об этом пишет vokrugsveta.ua.

"Владелец дома с необычным ограждением работает в сервисном центре iPhone и за несколько лет накопил старых корпусов на полноценную отделку", - говорится в сообщении.

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Автор идеи утверждает, что все до одной детали – настоящие. Сколько iPhone понадобилось для строительства забора - пока неизвестно.

Vietnamese made a fence from old iPhones 😂 pic.twitter.com/HwtLQLc6mJ — Ben Geskin (@BenGeskin) June 5, 2020

Ранее сообщалось, что в Норвегии стихия "смыла" жилые дома.