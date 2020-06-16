В Італії зафіксували найнижчу смертність з початку пандемії [ Редактировать ]
Кількість заражених коронавірусом у світі вже перевалила за вісім мільйонів. Відучора COVID-19 підхопили ще понад 124 тисячі. Лідер за темпами інфікування Бразилія, там більше як 23 з половиною тисячі нових пацієнтів за добу.
На другому та третьому місці - США та Індія. А ось в Італії звідки вірус поширився Європою зафіксували найнижчу смертність від початку епідемії 26 людей.
Загалом у світі понад чотири мільйони інфікованих уже подолали хворобу.
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