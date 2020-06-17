"COVID-19 - це не іграшки": у МОЗ закликали українців дотримуватися карантину [ Редактировать ]
В Україні різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Минулої доби зафіксували 758 нових пацієнтів з діагнозом COVID-19. 31 людина померла.
Від початку епідемії в країні вірус підхопили вже понад 33 тисячі осіб. З них майже 15 тисяч одужали. 943 випадки летальні. Найгірші показники зараз на Львівщині, Закарпатті та Буковині. У МОЗі вкотре закликали українців серйозніше ставитись до власного здоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
COVID-19- це не іграшки, не треба до нього відноситись легковажно. Дотримуйтесь тих правил, тих рекомендацій про які завжди наголошує МОЗ - користуйтесь масками, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Ви бачите статистику, яка кожного дня надається МОЗом і вона останній тиждень - дуже сумна.
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