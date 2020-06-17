В Україні різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Минулої доби зафіксували 758 нових пацієнтів з діагнозом COVID-19. 31 людина померла.

Від початку епідемії в країні вірус підхопили вже понад 33 тисячі осіб. З них майже 15 тисяч одужали. 943 випадки летальні. Найгірші показники зараз на Львівщині, Закарпатті та Буковині. У МОЗі вкотре закликали українців серйозніше ставитись до власного здоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: