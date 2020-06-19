На время действия карантина в Украине была приостановлена ​​норма, требующая прохождения медосмотров по профессиональным признакам, а сами медосмотры - запрещены.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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"На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотров, была приостановлена ​​норма, которая требует прохождение профессионального медосмотра. Для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. В настоящее время в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена", – объяснил министр.

По его словам, это сделали для того, чтобы не повышать риски инфицирования и передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести жесткий карантин.

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