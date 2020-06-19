Можно ли проходить медосмотр во время карантина [ Редактировать ]
На время действия карантина в Украине была приостановлена норма, требующая прохождения медосмотров по профессиональным признакам, а сами медосмотры - запрещены.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
"На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотров, была приостановлена норма, которая требует прохождение профессионального медосмотра. Для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. В настоящее время в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена", – объяснил министр.
По его словам, это сделали для того, чтобы не повышать риски инфицирования и передачи инфекции.
Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести жесткий карантин.
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