Трагедия на Позняках: появилось видео момента взрыва [ Редактировать ]
Момент взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, которая находится на столичных Позняках, попал на видео. Кадры публикует Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.
Взрыв произошел 21 июля около 10 утра в девятиэтажном доме по проспекте Григоренко, 41.
Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.
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