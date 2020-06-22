Момент взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, которая находится на столичных Позняках, попал на видео. Кадры публикует Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.



Взрыв произошел 21 июля около 10 утра в девятиэтажном доме по проспекте Григоренко, 41.

Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.