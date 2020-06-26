Редкое явление: озеро Синевир вышло из берегов (видео) [ Редактировать ]
Озеро Синевир / Фото: synevir.info
Озеро Синевир вышло из берегов. Такое явление наблюдается редко. Поэтому всем туристам предлагают посетить это место.
Озеро уже успели назвать украинским "Морским глазом".
Ранее мы писали о том, что на Гавайях в кратере вулкана появилось гигантское озеро.
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