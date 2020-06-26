Озеро Синевир вышло из берегов. Такое явление наблюдается редко. Поэтому всем туристам предлагают посетить это место.

Озеро уже успели назвать украинским "Морским глазом".

Ранее мы писали о том, что на Гавайях в кратере вулкана появилось гигантское озеро.