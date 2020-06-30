На Кубі влада закликала громадян власноруч вирощувати їжу [ Редактировать ]
Коронакриза на Кубі. В умовах епідемії тамтешня влада закликала громадян вирощувати продукти харчування самим. Через коронавірус постачання продовольства ускладнилося. В магазинах - тотальний дефіцит.
Тепер, щоби прохарчуватися, чимало кубинців змушені самостійно культивувати овочі та фрукти. Влада країни пропонує засаджувати навіть прибудинкову територію.
Ледесма, кубинець:
Я використовую всі невеличкі клапті землі, які маю. Колись тут були квіти. Тепер слід думати тільки про їжу. Тому я вирвав усе, що цвіло, та засадив овочами землю навколо будинку.
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