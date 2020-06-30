Коронакриза на Кубі. В умовах епідемії тамтешня влада закликала громадян вирощувати продукти харчування самим. Через коронавірус постачання продовольства ускладнилося. В магазинах - тотальний дефіцит.

Тепер, щоби прохарчуватися, чимало кубинців змушені самостійно культивувати овочі та фрукти. Влада країни пропонує засаджувати навіть прибудинкову територію.

Ледесма, кубинець: