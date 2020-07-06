В Оксфордском Центре доказательной медицины выдвинули новейшую версию происхождение COVID-19.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

По информации, частички возбудителя SARS-CoV-2 не были созданы искусственно, а существовали как спящий вирус, который внезапно "ожил".

Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды.

Отмечается, что смертельный вирус время от времени появлялся в различных частях земного шара. SARS-CoV-2 в марте прошлого года был зафиксирован в сточных водах Барселоны, а также Милана и Турина еще в ноябре 2019 года.

Ранее мы писали о том, что китайские исследователи допустили, что коронавирус существовал еще в 2012 году.