Рождение "смерти": стало известно происхождение коронавируса [ Редактировать ]
В Оксфордском Центре доказательной медицины выдвинули новейшую версию происхождение COVID-19.
Об этом пишет The Daily Telegraph.
По информации, частички возбудителя SARS-CoV-2 не были созданы искусственно, а существовали как спящий вирус, который внезапно "ожил".
Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды.
Отмечается, что смертельный вирус время от времени появлялся в различных частях земного шара. SARS-CoV-2 в марте прошлого года был зафиксирован в сточных водах Барселоны, а также Милана и Турина еще в ноябре 2019 года.
Ранее мы писали о том, что китайские исследователи допустили, что коронавирус существовал еще в 2012 году.
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