В Кении примат покусился на убийство человека (видео) [ Редактировать ]
Фото: blogspot.com
В кенийском городе Найроби павиан сбросил местного жителя с крыши.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации, мужчина упал с высоты 4 этажа Пострадавшего отвезли в больницу. У него сломана рука, есть порезы на руках, лице, пальце.
Отмечается, что один из местных снял происшествие на видео.
Ранее мы писали о том, что обезьяна собиралась похитить ребенка, передвигалась на мотоцикле. Инцидент произошел в Индонезии.
по теме
Prev Next
06 июля 2020 03:00
В Великобритании ушел из жизни кот-рекордсмен
По человеческим меркам животному было около 150 лет
29 июня 2020 16:33
Ребенок нашел на пляже ядовитую "супермедузу"
Животное оказалось самым большим в мире
27 июня 2020 19:00
Слоны-спасатели получили "астрономическое" состояние
Огромное наследство животные получат от смотрителя