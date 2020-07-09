В кенийском городе Найроби павиан сбросил местного жителя с крыши.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации, мужчина упал с высоты 4 этажа Пострадавшего отвезли в больницу. У него сломана рука, есть порезы на руках, лице, пальце.

Отмечается, что один из местных снял происшествие на видео.

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