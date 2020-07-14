В Магдалиновском районе Днепропетровской области ,14 июля, 17-летний подросток трагически погиб во время сбора картофеля на поле, его буквально перемолол работающий комбайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, 17-летний парень, который с бригадой селян работал в поле, по неизвестным пока причинам попал под картофелеуборочный комбайн, присоединенный к трактору. От множественных ужасающих травм парень скончался на месте.

Известно, что бригада, в которой работал погибший, приехала из Ровенской области на заработки.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Проводится расследование.

Напомним, ранее под Киевом произошло жуткое ДТП.

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