"Укрзализныця" отреагировала на возмущение пассажиров по поводу продажи билеты по новым правилам. Комментарии компании опубликовал в Facebook Алексей Мочанов.

В компании высказали свое понимание ситуации и принесли извинения. В "Укрзализныци" отметили, что восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря соглашению Киевской городской государственной администрации.

Напомним, с четверга, 16 июля, "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в вагонах. Решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.

Многие украинцы в соцсетях выразили свое возмущение таким решением.