Новые правила продажи билетов: "Укрзализныця" отреагировала на возмущение пассажиров [ Редактировать ]
"Укрзализныця" отреагировала на возмущение пассажиров по поводу продажи билеты по новым правилам. Комментарии компании опубликовал в Facebook Алексей Мочанов.
В компании высказали свое понимание ситуации и принесли извинения. В "Укрзализныци" отметили, что восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря соглашению Киевской городской государственной администрации.
Напомним, с четверга, 16 июля, "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в вагонах. Решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.
Многие украинцы в соцсетях выразили свое возмущение таким решением.
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