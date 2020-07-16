Украина получила безвиз еще с одним государством [ Редактировать ]
16 июля Украина и Гренада заключили соглашение об отмене визовых требований. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Документ подписали глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Гренады в России Олег Фирер (сейчас в Украине нет аккредитованного посла Гренады - ред.). Документ вступит в силу, когда стороны завершат необходимые внутригосударственные процедуры.
Туристы из Украины получат право въезжать в Гренаду сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз.
Гренада - островное государство в Карибском море. Включает собственно Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также шесть небольших островов, крупнейший из которых - Кариока.
Гренада является конституционной монархией, входит в состав Британского Содружества. Глава государства и исполнительной власти - королева Елизавета II.
Государственный язык - английский, валюта - восточнокарибский доллар. Он ходит в шести странах (Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, а также на островах Ангилья и Монтсеррат), его курс привязан к доллару США в соотношении 2,7:1.
Ранее сообщалось, что с 16 июля украинские туристы смогут въезжать в Болгарию без теста на коронавирус и двухнедельного карантина.
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