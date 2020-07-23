Названы пороговые балы ВНО для поступления в ВУЗ [ Редактировать ]
Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
По результатам работы комиссии, определены следующие пороговые баллы:
- украинский язык и литература - 22, порог "сдал/не сдал" не преодолели 8,32% участников тестирования;
- история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%;
- биология - 22, порог не преодолели 5,51%;
- английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%;
- немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%;
- французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%;
- испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.
Результаты ВНО по этим предметам будут опубликованы на страницах участников ВНО в пятницу, 24 июля.
16 июля экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по математике (9 баллов) и физике (12). Порог для ВНО по географии и химии комиссия установит 28 июля.
Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.
Ранее сообщалось, что дети с оккупированных территорий смогут поступать в ВУЗы без ВНО, а в будущем ВНО по математике станет обязательным.
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