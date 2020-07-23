Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

По результатам работы комиссии, определены следующие пороговые баллы:

украинский язык и литература - 22, порог "сдал/не сдал" не преодолели 8,32% участников тестирования;

история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%;

биология - 22, порог не преодолели 5,51%;

английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%;

немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%;

французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%;

испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.

Результаты ВНО по этим предметам будут опубликованы на страницах участников ВНО в пятницу, 24 июля.

16 июля экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по математике (9 баллов) и физике (12). Порог для ВНО по географии и химии комиссия установит 28 июля.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.

Ранее сообщалось, что дети с оккупированных территорий смогут поступать в ВУЗы без ВНО, а в будущем ВНО по математике станет обязательным.