Музыкальная колбаса: парень соорудил пианино из сосисок (видео) [ Редактировать ]
В Германии парень сделал пианино из обычных съедобных сосисок. На нем даже можно играть. Об этом сообщает сайт boredpanda.
Патрик – немецкий хакер. Видео с необычным пианино он выложил на своем YouTube-канале.
Несколько сосисок парень подключил к проводам, которые были подсоединены к разному звуковому оборудованию. И из всего этого он сделал настоящее пианино.
Видео привлекло внимание многих пользователей. На нем немецкий хакер тестирует свое изобретение под названием Bockwurstklavier, или Bockwurst Piano. Боквурст – это традиционная немецкая колбаса из телятины и свинины.
Каждый раз, когда Патрик прикасается к колбасе, одновременно касаясь элемента оборудования на заднем плане, изобретение издает звуки фортепиано.
Клавиши работают, касаясь их по отдельности или вместе, как показано на видео, поэтому можно играть полные аккорды и, следовательно, несколько мелодий. Пока есть контакт с другим электрическим оборудованием, прикосновение к клавишам с сосисками производит звук.
Как видно из видео, как только Патрик касается сосисок, звучат разные звуки фортепиано.
Видео набрало уже больше 60 тысяч просмотров.
Ранее мы писали о том, что комментарий из трех слов установил рекорд на YouTube.
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