В Киеве 23-24 августа в связи с празднованием Дня независимости Украины на ряде улиц ограничат движение автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Так, движение автомобилей будет перекрыто с 16:00 23 июня до окончания мероприятий 24 августа на улицах: Трехсвятительская, Владимирская, Михайловская, Малая Житомирская, а также на проезде Владимирском (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Движение автомобилей будет ограничено во время проведения мероприятий на улицах: Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская и Рыльском переулке.

Ранее сообщалось, что Кличко готовит для украинцев сюрприз ко Дню Независимости.