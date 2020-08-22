В Киеве ко Дню независимости ограничат движение (список улиц) [ Редактировать ]
В Киеве 23-24 августа в связи с празднованием Дня независимости Украины на ряде улиц ограничат движение автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Так, движение автомобилей будет перекрыто с 16:00 23 июня до окончания мероприятий 24 августа на улицах: Трехсвятительская, Владимирская, Михайловская, Малая Житомирская, а также на проезде Владимирском (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).
Движение автомобилей будет ограничено во время проведения мероприятий на улицах: Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская и Рыльском переулке.
Ранее сообщалось, что Кличко готовит для украинцев сюрприз ко Дню Независимости.
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