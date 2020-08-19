"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости [ Редактировать ]
Ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Так, 22 и 24 августа в обоих направлениях будет курсировать поезд №224/223 Одесса-Киев: отправление из Киева в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18; отправление из Одессы в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.
Рейсы в обоих направлениях 22, 24, 26, 28 и 30 августа также осуществит поезд №168/167 Львов-Одесса: отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23; отправление из Одессы в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.
Билеты на эти рейсы можно будет приобрести на официальном сайте "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет поезда в Ивано-Франковск и Черновцы.
по теме
"Укрзализныця" возобновляет поезда в Ивано-Франковск и Черновцы
"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда дальнего следования
В поезде "Укрзализныци" пьяный пассажир пытался задушить проводника (видео)
Злоумышленника задержала полиция
День Независимости 2020: Зеленский утвердил программу празднования
Владимир Зеленский подписал Указ № 318/2020 "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины"
В поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Женщина с сыном ехали из Запорожья в Киев
Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день
19 августа христиане восточного обряда отмечают Преображение Господне