ЕС отменит пошлины на импорт американских лобстеров [ Редактировать ]
США и Европейский союз подписали соглашение о пакете мер по снижению пошлин, который расширит доступ к экспортным рынкам США и ЕС на сотни миллионов долларов. Это первое снижение пошлин, согласованное США и ЕС за более чем два десятилетия.
Об этом сообщает "Голос Америки".
В частности, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более 111 млн долларов.
ЕС отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования задним числом, начиная с 1 августа 2020 года. Эти пошлины отменяются на пять лет, а Еврокомиссия немедленно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения носили постоянный характер.
Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимость в 160 млн долларов, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо, зажигалками для сигарет.
Ранее сообщалось, что Украина ввела пошлины на дизтопливо, газ и уголь из России.
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