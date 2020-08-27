Білоруські протестувальники ланцюгом єдності оперезали Червоний костел у Мінську, - так люди висловили протест проти масових затримань біля храму.

Напередодні спецпризначенці схопили близько трьох десятків людей. Активісти проводили мирний мітинг на Площі незалежності, і коли з'явилися спецпризначенці - сховалися в приміщенні костелу. Силовики взяли будівлю в облогу. Коли ж мітингувальники знову вийшли на площу, їх почали по одному затримувати.

Олександр Лукашенко і далі твердить, що з вуличними протестами "розбереться", а зміни у владі можливі тільки після оновлення Конституції. А Путін заявив, що своїх бійців на допомогу Мінську поки що не відряджатиме. Хоча й має підготовлений для цього загін.