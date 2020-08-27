В українських школах почалася підготовка до нового навчального року

У школах повним ходом іде підготовка до навчального року. Лише у Києві витратили понад 33 мільйони гривень, щоб забезпечити школи термометрами та засобами захисту. Лінійки першого вересня проводити не рекомендують.

До першого вересня залишилися лічені дні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Навчання буде відбуватися у всіх школах України, за винятком шкіл, які знаходяться в зонах з червоним рівнем небезпеки.

Восьмирічний Влад запевняє нас: навіть якби міг обирати, до школи однаково пішов би. Надто вже скучив за друзями.

По классу бегаем, кричим, мячами разбрасываем. В школе интереснее.

А от мама, пані Алла хотіла б сама обрати: вести сина до школи чи навчати дистанційно. Каже: в їхній школі виконувати рекомендації МОЗ просто неможливо.

Алла Кирик, мама третьокласника:

Конкретно в нашу школу - що у масці, що без маски - немає різниці. У нас взагалі дуже маленька школа, яка переобладнана з садочка. І там було виділене дуже маленьке приміщення.

У третьокласника Влада маска є, втім, носити її в школі, як і іншим учням початкових класів - не потрібно. Такі рекомендації ВООЗ.

Ганна Горбань, лікар-педіатр:

Дуже невеликий відсоток дітей, які мають серйозні ускладнення. Дуже невеликий. Тому ризики в цій групі набагато менші. Діти з цукровим діабетом, з серйозними серцево-судинними захворюваннями, орфанними захворюваннями мають перевести на індивідуальну форму навчання.

Окрім молодших школярів, носити маски зобов'язані всі. Однак, лише за межами класів.

Юрій Кононенко, начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки України:

Діти заходять в школу у масках, на уроці без масок, а по коридору - якщо вони пересуваються, або ідуть в їдальню, або якесь інше приміщення - тоді в масках.

Керівництво шкіл розробляє індивідуальний графік роботи. Одні навчатимуть позмінно, інші - із дистанційними елементами. У цій школі дітей пускатимуть не всіх одночасно, щоб не було натовпів. Для пересування розробили маршрути - їх позначили стрілочками на підлозі.

Світлана Нетицька, директорка спеціалізованої школи №47:

Всі діти починають уроки о 9:30. Будемо просити батьків, щоб прихід до школи розпочинався з 8 години ранку.

Ось у нас антисептик, рідке мило, рушники одноразові.

Пані Олена готується зустрічати перший клас. Тут першачків відділили: у них власний вхід до школи та окремі зони в коридорах. Першого вересня лінійки тут не буде. Свято влаштують окремо для кожного класу.

Олена Семеніст, вчителька молодших класів спеціалізованої школи №47:

Заводимо дітей із дворика, не через центральний вхід, а з дворика. Перед тим ми зустрічаємося з батьками на подвір'ї, я їх запитую про здоров'я. Лінійки не буде, ми будемо у класі.

Старші класи теж не переходитимуть по кабінетах - так безпечніше.

Анна Голубкова, вчителька англійської мови спеціалізованої школи №47:

Якщо клас, наприклад, сидить в одному приміщенні і не дай боже щось станеться, краще локалізувати один клас, ніж вони будуть по школі ходити, оце скупчення.

Столи в їдальні розставили з дистанцією півтора метра. У МОЗ рекомендують: не більше ніж четверо учнів за столиком.

Тетяна Федоріна, працівниця їдальні спеціалізованої школи №47:

1-4 класс мы будем выдавать ланчбоксы, они будут кушать в своих классах. Дети 6-11 классов могут приходить сюда. Здесь пища тоже будет упакована вся в ланчбоксы.

Якщо в учня діагностують COVID-19, увесь клас іде на самоізоляцію. У КМДА наголосили: дотримання вимог перевірятимуть постійно.

За те, щоб навчатися було безпечно, відповідає директор школи. Тож якщо ризик зараження стане надто великим, очільник може перевести учнів на дистанційне навчання - навіть якщо ваш район у зеленій, жовтій або помаранчевій зоні, школу можуть закрити.