Школярі врятували кошеня та "нарвалися" на заяву у поліцію [ Редактировать ]
Виховання чи педагогічний булінг? У Кропивницькому школярі врятували кошеня, а директорка школи написала на них заяву в поліцію. Пошкодили, мовляв, майно навчального закладу, а отже мають відповісти за скоєне. Олена Бринза побувала на місці і вислухали позицію обох сторін.
Урятованого пухнастика діти назвали Вінні. Тепер він живе у дев'ятикласниці Валерії.
Дівчина розповідає: кілька днів чула жалібне нявкання в сараї на шкільному подвір'ї. Попросила техпрацівників відчинити стару будівлю, однак ті не зреагували. Тоді старшокласники вирішили самотужки допомогти кошеняті - відсунули шифер з даху і так залізли в приміщення.
Валерія Глуханчук, дев'ятикласниця:
Он кричал очень сильно и нам стало его очень сильно жалко. В итоге мы смотрели туда через дырки. Мы видели глазки котенка, как он орал, и мы с моей подругой решили залезть туда через крышу. Потом к нам подошел охранник школы и охранница или техработница школы и она начала обвинять нас в том, что мы выбили двери. Она на нас кричала.
Попри пояснення учнів директорка викликала поліцію і написала заяву про пошкодження майна.
Олена Глуханчук, мама рятівниці:
Коли я вже прибігла туди багато людей було, великий натовп, дитина стоїть - сльози градом насправді на той момент мене дуже обурило, що мені не подзвонив директор, розумієте можна було забрать дітей до себе дітей в кабінет, по кожній дитині є особові справи, де є телефони батьків, не влаштовувать отой весь цирк, щоб моя дитина стояла при натовпі в сльозах і пояснювала, що вона нічого не ламала і нічого поганого зробити не хотіла.
Світлана Бойченко, мати учня-рятівника:
Я пропонувала зразу, давайте чоловік прийде в неділю зранку і зробить все, сказали не треба нічого, чому? Сказали "нічого не надо, я буду писать заяву". Мамочка прийшла питались знайти якийсь компроміс, якусь серединку.
Директор Балашівської гімназії показує старий сарай на подвір'ї школи. Нарахувала збитків - щонайменше на дві тисячі гривень.
Марія Михайлова, директор КЗ "Балашівська гімназія Міської ради міста Кропивницького":
Оця сторона була повністю вибита, тобто діра сіяла, те що було накладено шифер це також було знято і була дірка.
Пояснює: заяву в поліцію на власних учнів написала з виховною метою.
Марія Михайлова, директор КЗ "Балашівська гімназія Міської ради міста Кропивницького":
Щоб діти бачили, що є поліція, шкодити не можна, що потрібно поводити себе. Якщо граємось, то граємось, проводимо тут дозвілля, але не шкодимо шкільному майну і не завдаємо збитків школи.
Сергій Вовкогон, слідчий Кропивницького міського відділу поліції:
Там сума повинна бути на пошкодження майна, зараз матеріали зареєстровані до ЄР, проведемо перевірку, опитаємо всіх учасників, а потім будемо приймати рішення згідно чинного законодавства.
Розібратися в конфлікті та оцінити вчинок директорки пообіцяли у міському управлінні освіти. А тим часом діти, які врятували кошеня, вже кілька днів бояться ходити до школи.
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