Глава департамента земельных ресурсов КГГА Петр Оленич оказался в центре очередного скандала. Журналисты описали схему, с помощью которой чиновник освоил бюджет около 1,5 миллиарда гривен.

Оленич еще в 2019 году через Киевсовет смог добиться утверждения документа, позволяющего ему в 2019 году освоить на теме землеустройства почти 1,4 млрд гривен из столичной казны. Журналисты тогда обратили внимание на то, что соответствующую программу утвердили без отчета о выполнении аналогичной программы за 2016-2020 годы, по факту заменив ее новой безо всяких на то оснований. И хотя сам Оленич обещал, что его действия приведут к тому, что бюджет Киева будет дополнительно наполняться на сумму около 2 миллиардов гривен ежегодно, по факту получилось совсем иначе. Львиную долю денег чиновник "освоил" еще в 2019 году на "разработку технической документации" и прочие бесполезные услуги, проводимые через сомнительные фирмы, а тот самый инновационный земельный кадастр так и не изменился.

Отдельное внимание журналисты обращают на то, что в КГГА ранее отчитывались, соответствующий проект землеустройства по состоянию на конец 2017 года был готов на 97,5%. Подрядчик - КП "Киевский институт земельных отношений", согласно подписанному в сентябре 2017 года договору, должен был за 3,7 млн гривен справиться с этой задачей сперва до середины декабря 2017-го, а потом (согласно допсоглашению) - до 30 июня 2018 года.

То есть полтора миллиарда гривен украинских налогоплательщиков авторы "схемы" во главе с Оленичем планировали потратить на то, что и так уже было сделано.