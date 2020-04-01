Новозеландский путешественник определил у себя коронавирусную инфекцию, съев томатную пасту.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации, турист из Новой Зеландии летел домой из Лондона, когда на борту самолета ему стало плохо.

Отмечается, что Джошуа Дент почувствовал сильную усталость, боль в горле и насморк.

Но то, что он заболел коронавирусом стало ясно, когда во время еды томатная у томатной пасты появился металлический вкус.

"Я помню, как ее попробовал: был просто ужасный металлический привкус. Я даже купил потом пасту другой фирмы, но все было точно так же. Привкус сохранялся все время, пока у меня была инфекция",- отмечает Дент.

При этом вкус других продуктов, в том числе и помидоров, оставался обычным.

Известно, что после победы над инфекцией парень сразу съел бутерброд с колбасой и томатной пастой.

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