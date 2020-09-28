Десятки тисяч людей у Китаї вже отримали щеплення від коронавірусу. Про це повідомив представник Національної комісії з охорони здоров'я. Вакцина остаточно не затверджена, але за словами чиновника, Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала Китай. Тому з кінця липня у режимі надзвичайної ситуації препарат вводять передусім тим, хто перебуває у групі ризику - лікарям та дослідникам. Їхній стан моніторять, поки що жодних побічних ефектів від вакцини не виявили.