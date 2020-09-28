Білоруська письменниця та опозиціонерка Світлана Алексієвич виїхала з країни. До Німеччини. Що змусило Нобелівську лауреатку покинути Батьківщину? Чи пов'язано це з тиском влади, чи має намір вона повернутися? І взагалі що відбувається в Білорусі зараз? Дивіться в сюжеті.

Координаційна рада білоруської опозиції - без президіуму. Світлана Алексієвич - остання з його представників - виїхала до Німеччини. Місяць тому Нобелівську лауреатку викликали на допит у слідчий комітет - через участь у координаційній раді. А згодом до її квартири намагалися вдертися невідомі.

Світлана Алексієвич, письменниця, опозиціонерка:

Предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит.

Помічниця письменниці запевняє: від'їзд Алексієвич не пов'язаний із політичною ситуацією в Білорусі. Мовляв, за кордоном в опозиціонерки чимало справ, зокрема, треба підлікуватися. І вона обов'язково повернеться, проте коли - не відомо. Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальне провадження проти координаційної ради. Тепер абсолютно всі члени президії уже або за кордоном, або за ґратами. Шукає виходу із ситуації лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Сама вона зараз у Литві і звідти пропонує європейським країнам втрутитися у переговорний процес. Зокрема, бачить у цій ролі президента Франції Еммануеля Макрона.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:

Еммануель Макрон - один із найсильніших лідерів Європи та світу. Він міг би стати принаймні одним із таких посередників. І, можливо, міг би вплинути на Путіна, щоб і той брав участь у цих переговорах.

Тим часом у самій Білорусі регулярно проходять акції непокори. Напередодні опозиція відзначила 50 днів опору. Саме стільки минуло після президентських виборів, на яких із численними фальсифікаціями переміг Олександр Лукашенко. Напередодні в Мінську відбулася народна інавгурація його суперниці - Світлани Тихановської. Попри дощ і вітер, там зібралося близько ста тисяч людей. 340 мітингарів затримали білоруські силовики під час акцій протесту. На кількатисячній демонстрації у Гомелі поліція розсіяла в бік натовпу сльозогінний газ.

Окрім Мінська, акції непокори відбулися також у Гродні й Вітебську. Проте білоруські силовики велелюдності демонстрацій не бачать. У профільному міністерстві заявляють, що на акції виходить дедалі менше людей.