Легалізувати медичний канабіс в Україні просять уряд активісти, які опікуються проблемами тяжкохворих. Вони стверджують: два з половиною мільйони хворих на рак, епілепсію, СНІД та інші недуги зможуть отримати альтернативні ліки, якщо в України дозволять використовувати канабіс у медичних цілях.

Дозволені препарати таким пацієнтам допомагають не завжди чи спричиняють складні побічні ефекти. Тож люди змушені або їхати лікуватися за кордон, або порушувати закон. Катерина Сривкова розкаже докладніше.

Там пташечка полетіла, побачиш? Де? Там полетіла пташечка!

Ангеліні - 4. Майже все своє життя дівчинка страждає від щоденних судом.

Ольга Якубенко, мама Ангеліни:

Це наслідок перенесеного герпетичного енцефаліту, симптоматична епілепсія і затримка розвитку. Вона вся скручується просто, при цьому вона може затримати дихання.

Дозволені в Україні ліки жодного полегшення Ангеліні не принесли. Тож мама наважилася довіритися іноземному досвіду. Каже: купувати ліки на основі медичного канабісу доводиться нелегально, утім, здоров'я донечки - важливіше.

Ольга Якубенко, мама Ангеліни:

Ми були три роки на протиепілептичних засобах, які ми тільки не пробували. Результату воно не дало ніякого. Вже 9 місяців ми чисто на медичному канабісі, який зменшив кількість і якість судом на день. Тобто із 10-15 ми дійшли до 3-5 на добу.

Пацієнтів, яким медичний канабіс необхідний, в Україні понад два з половиною мільйони. В Ізраїлі, Канаді та країнах Європи канабіноїди уже давно успішно застосовують для лікування епілепсії, глаукоми, анорексії, ДЦП та інших хвороб.

Дмитро Шерембей, голова міжнародної пацієнтської організації "100% життя":

Либо это будет депрессивное расстройство, либо это будут посттравматические последствия для человека. Либо это онкология и купирование боли - это больше миллиона человек. Это просто один препарат, который становится альтернативой всему набору медикаментов - это большая куча химических таблеток.

Для дослідження канабісу Дмитрові Ісаєву доводилося їхати за кордон - в Україні заборонені навіть наукові експерименти. Вчений стверджує: канабіноїди не викликають фізіологічного звикання, як наприклад, морфій. Наркотик, який дозволений в українській медицині.

Дмитро Ісаєв, провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені Олександра Богомольця:

Непсихоактивні складові, які теж заборонені в Україні - там нема ніяких побічних ефектів, взагалі менше, ніж у кави чи навіть у чаю. А є психоактивні компоненти, які також допомагають людям проти болю і можуть бути замісниками опіатів, тобто морфія, до якого є звикання. Навіть до психоактивних канабіноїдів звикання дуже мале. Приблизно як до кави.​

Активісти виборюють право на доступ пацієнтів до необхідних ліків майже десятиліття. Наступного місяця планують укотре внести до парламенту законопроєкт, щоб розпочати процес легалізації.

Геннадій Шабас, голова Української асоціації медичного канабісу:

Більше ніж у 40 країнах вже легалізован доступ до ліків на основі медичного канабісу.

Катерина Сривкова, кореспондентка: