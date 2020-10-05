16-летняя девушка возглавит правительство Финляндии на один день. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

7 октября действующий премьер страны Санна Марин уступит свое кресло Ааве Мурто (на фото) в честь Международного дня девочек, который отмечают 11 октября. В течение целого дня девушка будет вести себя как самый настоящий премьер-министр: у нее запланированы встречи с министрами, членами парламента и другими политиками.

Кроме того, настоящая премьер-министр обсудит с подростком, который ее подменяет, проблемы женщин во всем миру. В частности, они подумают, как можно эффективно бороться с домогательствами в интернете.

Подобное мероприятие в Финляндии проводят уже в четвертый раз. Помимо премьера, в акции участвуют и другие важные руководители: ректоры университетов, главные редакторы различных СМИ, директора коммерческих компаний.

Напомним, что Финляндия запретила въезд украинским гастарбайтерам.