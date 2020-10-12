В селе Подгорцах Киевской области начнут рекультивацию и подготовку к закрытию крупнейшей мусорной свалки в Украине - так называемого полигона №5. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Полигон № 5 в Подгорцах - это самая мусорная свалка в Украине. За год на него свозят более 450 тысяч тонн отходов. Работает этот полигон уже 34 года. Представьте сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию. Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию ​​очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки. Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовки к его закрытия.

По словам Кличка, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Сегодня столичные власти закупают необходимое оборудование. Мэр отметил, что процесс будет длительным.

Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигона. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелась свалка предприятия.