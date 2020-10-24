Неизвестные сожгли автомобиль кандидата в депутаты (фото) [ Редактировать ]
В Ривне случился поджог автомобиля кандидата в депутаты облсовета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Автомобиль, принадлежащий 44-летнему директору коммунального предприятия вспыхнул ночью.
Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю – директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца.
Отмечается, что огонь уничтожил бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали досудебное расследование происшествия.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что в Одесской области пытались взорвать в автомобиле кандидата в депутаты. Мужчину экстренно госпитализировали.
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