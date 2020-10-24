В Ривне случился поджог автомобиля кандидата в депутаты облсовета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Автомобиль, принадлежащий 44-летнему директору коммунального предприятия вспыхнул ночью.

Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю – директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца.

Отмечается, что огонь уничтожил бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали досудебное расследование происшествия.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Одесской области пытались взорвать в автомобиле кандидата в депутаты. Мужчину экстренно госпитализировали.