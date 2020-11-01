Цена на газ ударит по кошельку украинцев [ Редактировать ]
С 1 ноября 2020 года на территории Украины на 34,7% или до 6,33 гривен за кубометр увеличится цена на газ для населения. Об этом сообщает пресс-служба "Нефтегаза Украины".
Стоимость поставки голубого топлива по тарифу "Годовой" также увеличилась на 23,1% до 6,45 гривен за кубометр.
Отмечается, что до 31 октября потребители могли подсоединится к тарифу по октябрьской стоимости.
Ранее мы писали, что "Нафтогаз Украины" сделал заявление о том, что отопительный сезон в 24 городах страны оказался под угрозой.
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