В Мельбурне, глобальная биотехнологическая компания CSL начнет производство миллионов флаконов одной из самых многообещающих вакцин против коронавируса. Об этом сообщает "The Age".

Главный научный сотрудник CSL Эндрю Нэш сказал, что в понедельник - 9 ноября, флаконы с вакциной COVID-19 Оксфордского университета объемом 1 миллилитр будут разморожены в жидком азоте, чтобы сохранить их целостность.

После чего размороженная вакцина, полученная из банка клеток, будет добавлена ​​в биореактор - большой сосуд, в котором происходят биологические реакции - где она пройдет процесс ферментации, вырастет и размножится.

По словам доктора Нэша, это учреждение в Бродмидоусе - единственное в своем роде в Австралии.

Вакцина в течение шести дней размножается в биореакторе, затем фильтруется и очищается, оставляя только антиген - или продукт вакцины - готовым для помещения во флаконы с дозировкой. Таких процессов будет восемь или девять, каждый из которых даст от 3 до 4 миллионов доз.

Доктор Нэш заявил, что если вакцина окажется успешной, она станет доступной для населения и ожидается, что на каждого человека нужны две дозы.

Мы делаем это заранее, поэтому, если клиническое испытание будет положительным, с ожидаемыми нами результатами, вакцина будет доступна ... для распространения среди населения

Также он отметил, что Федеральное правительство оказало поддержку CSL в увеличении способности компании производить вакцину. Это помогло оплатить специализированное оборудование и обучение и передислоцировать десятки дополнительных производственных кадров.

Как ранее сообщалось, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса.

Читайте также, в США назвали сроки появления вакцины от коронавируса, над которой работают американские ученые.