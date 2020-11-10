Выбрали новую "Мисс США": что известно о первой красавице Америки (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Мисс США
В поместье Элвиса Пресли "Грейсленд" в Мемфисе, штат Теннесси, провели отложенный на несколько месяцев из-за пандемии общенациональный конкурс красоты "Мисс США".
Победительницей стала 22-летняя афроамериканка Ася Брэнч - действующая "Мисс Миссисипи США". В 2018 году она стала первой чернокожей девушкой, завоевавшей этот титул.
#MissUSA 2020 is....Mississippi!!! pic.twitter.com/zyH7yoTSgZ— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Ася увлекается политикой и имеет активную гражданскую позицию. Она отстаивает право американцев владеть огнестрельным оружием, но призывает усилить контроль за ним и ввести специальные курсы.
Work it, Mississippi! #MissUSA is LIVE from @visitgraceland only on @fyi. pic.twitter.com/vsFeG2QC9A— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Отец Аси отбывает в тюрьме 10-летний срок заключения и выйдет на свободу в 2022 году. Ввиду этого девушка выступает за пересмотр уголовного правосудия и проведение тюремной реформы.
В качестве "Мисс Миссисипи" Ася Брэнч встречалась по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом. Она является его ярым сторонником и даже пела национальный гимн на одном из митингов в поддержку Трампа. А так выглядит официальное фото первой красавицы Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что "Мисс Америка" умерла в 49 лет.
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