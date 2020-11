В поместье Элвиса Пресли "Грейсленд" в Мемфисе, штат Теннесси, провели отложенный на несколько месяцев из-за пандемии общенациональный конкурс красоты "Мисс США".

Победительницей стала 22-летняя афроамериканка Ася Брэнч - действующая "Мисс Миссисипи США". В 2018 году она стала первой чернокожей девушкой, завоевавшей этот титул.

Ася увлекается политикой и имеет активную гражданскую позицию. Она отстаивает право американцев владеть огнестрельным оружием, но призывает усилить контроль за ним и ввести специальные курсы.

Work it, Mississippi! #MissUSA is LIVE from @visitgraceland only on @fyi. pic.twitter.com/vsFeG2QC9A