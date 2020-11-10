В поместье Элвиса Пресли "Грейсленд" в Мемфисе, штат Теннесси, провели отложенный на несколько месяцев из-за пандемии общенациональный конкурс красоты "Мисс США".

Победительницей стала 22-летняя афроамериканка Ася Брэнч - действующая "Мисс Миссисипи США". В 2018 году она стала первой чернокожей девушкой, завоевавшей этот титул.

Ася увлекается политикой и имеет активную гражданскую позицию. Она отстаивает право американцев владеть огнестрельным оружием, но призывает усилить контроль за ним и ввести специальные курсы.

Отец Аси отбывает в тюрьме 10-летний срок заключения и выйдет на свободу в 2022 году. Ввиду этого девушка выступает за пересмотр уголовного правосудия и проведение тюремной реформы.

В качестве "Мисс Миссисипи" Ася Брэнч встречалась по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом. Она является его ярым сторонником и даже пела национальный гимн на одном из митингов в поддержку Трампа. А так выглядит официальное фото первой красавицы Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что "Мисс Америка" умерла в 49 лет.