У Нагірно-Карабаському конфлікті неочікуваний сюжетний поворот - від опівночі бойові дії припинено, у регіоні терміново висаджуються російські миротворці.

Що змінило хід конфлікту? Та яка реакція на такі зміни у Вірменії та Азербайджані?

Ніч на 10 листопада увійде в історію конфлікту в Нагірному Карабаху. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання мирної заяви з президентами Росії та Азербайджану про припинення бойових дій. І вона вочевидь не на користь Єревану.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

За наявної ситуації інше рішення було б неможливим. Пізніше я розповім більше деталей про те, чому його довелося прийняти, а також чому події останніми місяцями розгорталися саме так. А зараз - не можу з однієї простої причини: зупинити бойові дії - головне. І будь-що сказане мною може наразити людей на небезпеку.

Цим подіям передувала активна фаза боїв - у неділю Азербайджан узяв під контроль стратегічно важливе місто Шушу. Наступного дня азербайджанські військові збили російський вертоліт Мі-24. Президент Росії провів телефонні переговори з президентом Туреччини, обговорювали Карабах. А вже пізно ввечері з'явився документ, за яким Вірменія зобов'язана повернути Азербайджану три відвойовані райони. Такий розвиток збурив хвилю протесту в країні. У столиці на демонстрацію вийшли тисячі людей, почалися заворушення.

Люди пограбували резиденцію прем'єра, захопили будівлю парламенту, а спікера жорстоко побили: вимагали розповісти, де знайти Пашиняна. Вірменська опозиція вимагає анулювати угоду. І кардинально інші настрої панують у Баку. Що для вірмен зрада і капітуляція, для азербайджанців - перемога. Свято на вулицях столиці.

Айгут Мусаєв, житель Баку:

Я ветеран конфлікту в Карабаху, у мене перша група інвалідності. Звертаюсь до всіх ветеранів, рідних загиблих: ваші страждання недаремні. Карабах наш. Місто Шуша наше. І ми завдячуємо нашій армії за те, що над ним розвівається наш прапор.

Тішиться і президент Азербайджану Ільхам Алієв. І дякує міжнародним партнерам, адже від сьогодні згідно з домовленістю, в Карабаху розгортається миротворча місія РФ. Командування розміститься у столиці автономної області - Степанакерті.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Уздовж лінії зіткнення та вздовж Лачинського коридору базуватиметься миротворчий контингент Російської Федерації кількістю 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

До обіду вівторка в Нагірному Карабаху сіло 12 військових літаків РФ з солдатами. Частина цих військовослужбовців воювали проти українських солдатів на Донбасі, повідомляють у міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm.

З 2014 року 15 миротворча бригада засвітилася в операції з анексії Криму і пізніше в бойових діях на Донбасі, про що є чимало документальних свідчень (щонайменше 15 публікацій з встановленням осіб "ветеранів Донбасу" у розслідуваннях InformNapalm).

Росіяни дислокуватимуться на території Нагірного Карабаху щонайменше п'ять років. Ця сила має стримати сторони конфлікту від прямого зіткнення. Однак статус спірної території наразі нез'ясований. Як і те, які домовленості ключових гравців регіону залишилися за кадром.