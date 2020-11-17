Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средств на оплату медицинских услуг хватает до конца года. Об этом он сказал в эфире одного их телеканалов.

"На сегодня средств на счетах НСЗУ есть около 14 млрд грн, по расчетам, этого полностью хватает даже с растущим количеством заболевших, чтобы до конца года обеспечить оплату медуслуг по лечению COVID-19 и других медуслуг тоже", - сказал он.

В случае необходимости "Верховная Рада обеспечит все расходы, чтобы НСЗУ их оплатила соответствующим медучреждения, которые оказывают медуслуги".

Напомним, в середине октября Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда на борьбу с распространением коронавируса. Средства планировали потратить на закупку средств защиты и медпрепарата "Ремдесивир".