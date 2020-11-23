В Киеве резко вскочила заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За минувшую неделю в столице зарегистрировали 12 231 случаев заболевания гриппом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В период с 16 по 22 ноября гриппом заболели - 4 898 детей и 7 333 взрослых.
Отмечается, что среди заболевших на этой неделе дети составляют 40%, а на предыдущей неделе - 37,4%. Среди школьников заболеваемость возросла на 8,9% - зарегистрировано 2 526 случая. При этом, в медучреждения поступили 39 человек.
Ранее мы писали, что эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ превышен в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.
по теме
Среди заболевших дети составляют 37,4% от всех случаев
Интенсивность эпидпроцесса находится на низком уровне
Всего в столице более 48 646 случаев заболевания
Водитель не справился с управлением
Полиция устанавливает обстоятельства преступления