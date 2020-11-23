Каждый, кто хоть раз в жизни задумывался о том, чтобы похудеть, знает, что из рациона необходимо исключить все жареное, соленое, жирное, консервированное, а также мучное: выпечку и сладкие десерты, и налегать на жиросжигающие продукты. Однако есть такие продукты, которые безобидные на первый взгляд, но противопоказаны тем, кто хочет подтянуть свою фигуру, передает newsyou.info.

Яблоко

Яблоко богато углеводами, а во время похудения нужно максимально снизить потребление простых углеводов. К тому же, в нем много фруктозы, а это не что иное, как сахар. Его избыток, а также избыток калорий в общем приводит к жировым отложениям, ведь то, что организм не успевает сжечь на протяжении дня, откладывается про “запас”.

Свежевыжатый сок

Казалось бы, без консервантов и дополнительной порции сахара, натуральные соки – только помощник при похудении. На самом деле, соки без клетчатки плохо насыщают организм, а концентрация в них пусть и натурального сахара очень велика.

Замороженные продукты

Производители часто добавляют в готовые замороженные блюда консерванты, среди которых натрий, способный задерживать воду в организме. К тому же, вызывает большое сомнение состав готовой мясной продукции, в которой качественного сырья минимум.

Обезжиренный йогурт

Проблема обезжиренных продуктов в том, что они имеют отвратительный вкус. Поэтому производители добавляют в такой продукт усилители вкуса и крахмалосодержащее вещество мальтодекстрин, вызывающие скачок инсулина в крови, но в составе эти компоненты не указывают.

Каши быстрого приготовления

Различные мюсли и хлопья каждый день рекламируют под видом полезных и быстрых завтраков, однако в них огромное количество сахарозаменителей и рафинированных углеводов, способствующих только набору веса.

Если вы хотите похудеть, вам также следует исключить из своего рациона специи, говорят диетологи. Большинство острых специй - например, горчица, острый красный и молотый черный перец, хрен - способствуют повышению аппетита. Они вызывают повышенное сокоотделение в желудке, а также ферментов поджелудочной железы и желчи.

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