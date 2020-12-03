На Рівненщині під колесами автівки загинув восьмирічний хлопчик. Він саме поверталася додому зі школи, коли на пішохідному переході його збив бус. Водій буса наїхав на нього на пішохідному переході поряд зі школою у селі Клевань.

Дорогу переходило кілька дітей, втім водій зачепив лише хлопця. Від травм той загинув. Дитина була єдиною у сім'ї. Чому сталася аварія - з'ясовують слідчі. За попередніми даними водій був тверезим. Каже, хлопця побачив тільки після удару. Зараз чоловік в ізоляторі. Адміністрація школи просила обладнати перехід світлофором, втім отримували відмови.

Анатолій водій:

Я почув лише удар чи він перебігав, де він взявся?! Я не представляю.

Світлана Фінчук, директорка Клеванського ліцею №1: