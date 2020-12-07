Атака коронавируса: сколько украинцев "подхватывают" инфекцию в транспорте [ Редактировать ]
В общественном транспорте происходит 30% заражений коронавирунсой инфекцией. Об этом заявил руководитель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, существует необходимость внедрения в транспорте специального рабочего графика.
О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте.
Отмечается, что Олег Рубан считает, что сдерживание ситуацию с COVID-19 в столице может помочь только тотальный локдаун.
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Кроме того, в Украине резко упало число зараженных COVID-19. За сутки в стране лабораторно подтвердили заражения у 8 641 человек.
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