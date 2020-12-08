Китайська вакцина від COVID-19 показала ефективність 97% [ Редактировать ]
Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac показала ефективність 97%. Проміжні результати повідомила індонезійська лабораторія, що проводила випробування.
Водночас деталей не розголошують, допоки триває третя, фінальна, фаза досліджень. Відомо, що до експериментів залучили 1600 волонтерів, а завершити третю фазу планують у січні.
Загалом у світі на клінічній стадії розробки - наразі 52 препарати. Низка компаній уже прозвітувала про ефективність своїх вакцин, більшість показали позитивний ефект у більш як 90 випадках зі ста.
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