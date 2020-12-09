"Это жест поддержки украинских реформ": Зеленский о транше ЕС [ Редактировать ]
В среду, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал транш от Евросоюза в размере 600 миллионов евро. Он назвал это жестом поддержки украинских реформ.
"Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров по Украине и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ", - отметил Зеленский.
Глава государства также заявил, что власть намерена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов.
В Офисе добавили, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является ориентиром для реализации необходимых преобразований и инструментом для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и Евросоюзом.
Напомним, в Раде рассказали, что Украина не успеет получить транш от Международного валютного фонда в этом году
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