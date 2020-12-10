У Вірменії закликали до відставки Нікола Пашиняна [ Редактировать ]
Грандіозний "парад перемоги у вітчизняній війні" провели в Баку. "Вітчизняною війною" в Азербайджані називають збройний конфлікт із Вірменією за Нагірний Карабах.
Участь в урочистостях взяв і президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган та турецькі військові. Натомість у Вірменії вирує обурення. Напередодні тисячі людей зібралися на мітинг проти чинного прем'єра Нікола Пашиняна.
Вони вважають урядовця зрадником та вимагають відставки через поразку у війні за невизнану республіку. Акції протесту не вщухають у країні уже місяць. Відколи Баку та Єреван підписали мирну угоду. За нею відвойовані землі Карабаху та ще три райони відійшли Азербайджану.
Амалія Гаспарян, учасниця акції протесту:
Ми вимагаємо відставки зрадника Нікола та його уряду! Він обманював нас протягом 44 днів. Так багато дітей лишилося там, він не зміг забрати тіла загиблих та повернути наших полонених. Він не вирішив жодної з цих проблем, а просто віддав нашу землю.
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