Грандіозний "парад перемоги у вітчизняній війні" провели в Баку. "Вітчизняною війною" в Азербайджані називають збройний конфлікт із Вірменією за Нагірний Карабах.

Участь в урочистостях взяв і президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган та турецькі військові. Натомість у Вірменії вирує обурення. Напередодні тисячі людей зібралися на мітинг проти чинного прем'єра Нікола Пашиняна.

Вони вважають урядовця зрадником та вимагають відставки через поразку у війні за невизнану республіку. Акції протесту не вщухають у країні уже місяць. Відколи Баку та Єреван підписали мирну угоду. За нею відвойовані землі Карабаху та ще три райони відійшли Азербайджану.

Амалія Гаспарян, учасниця акції протесту: