Соленые огурцы - любимая зимняя закуска многих людей. Однако, некоторые и не догадываются, какую пользу они в себе несут для нашего здоровья. Специалисты утверждают, что соленые огурцы богаты витаминами К и А. Эти продукты также содержат большое количество витаминов группы В, которые улучшают пищеварение, передает newsyou.info.

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Рассол на основе уксуса помогает снизить уровень глюкозы в крови после приема пищи и натощак у взрослых, склонных к риску развития диабета 2 типа. Поэтому, чтобы снизить риск заболевания и приблизиться к долголетию, эксперты советуют включить в свой ежедневный рацион богатые уксусом продукты, такие как ферментированные соленые огурцы.

Антиоксиданты - это соединения, которые могут остановить производство свободных радикалов, вредных продуктов окисления, связанных с развитием широкого спектра заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак. Много фруктов и овощей, в том числе ферментированные и маринованные, является их отличными источниками, заявляют специалисты. Антиоксиданты также защищают клетки от окислительного повреждения, которое может вызвать преждевременное старение.

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