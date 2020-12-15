Выборы в США: у Дональда Трампа сделали заявление [ Редактировать ]
Действующий президент США Дональд Трамп не будет публично признавать свое поражение во время голосования за нового главу государства, в результате которого победил демократ Джо Байден.
Трамп признал, что не собирается оставаться на второй срок, даже не смотря на попытки обжаловать результаты выборов в суде.
Люди, близкие к Трампу, по-прежнему считают крайне маловероятным, что проигравший президент примет участие в инаугурации Байдена.
Отмечается, что на территории США 13 декабря Коллегия выборщиков отдала свое предпочтение Джо Байдену с результатом в 302 голоса, а Трампу - 232.
Читайте также, Джо Байдена официально объявили победителем в Пенсильвании. Сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно.
Кроме того, Трамп снова оспаривает результаты выборов в США. Документы в суд были поданы на следующий день после того, как губернатор и глава Избирательной комиссии Висконсина объявили о победе Байдена.
по теме
За результатами голосування колегії виборників, він отримав 306 з 270 необхідних голосів
За традицією, виборники враховують волевиявлення громадян у своїх штатах, тож процес прогнозовано завершиться перемогою Джо Байдена
Дональд Трамп зовсім не готовий йти на політичну пенсію, і в кращих традиціях своїх колишніх телешоу готує "другий сезон"
Сюрприз для Байдена. Дональд Трамп уперше в історії вирішив проігнорувати інавгурацію новообраного президента. Натомість - хоче зібрати своїх прихильників. Для чого?
Гроші і політики. У США зараз платять командам обох президентів і чинного, і новообраного. Але скільки? Чому штаб Байдена навіть обмежив пожертви на його інавгурацію