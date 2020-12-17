У Євросоюзі погодили третій пакет санкцій щодо Білорусі [ Редактировать ]
Третій пакет санкцій щодо Білорусі погодили в Євросоюзі. Він передбачатиме обмеження проти 29 фізичних осіб і семи організацій. Нагадаю, ЄС уже двічі розширював заборони щодо Білорусі після серпневих виборів президента - тоді в країні розпочався загальнонаціональний страйк.
У Європейському Союзі засуджують насильницькі дії режиму Лукашенка проти мітингарів, які вже 4 місяць поспіль вимагають відставки Лукашенка і чесних виборів.
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