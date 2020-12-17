Польша введет беспрецедентные меры безопасности на Новый год [ Редактировать ]
На территории Польши с 28 декабря 2020 года по 7 января 2021 года введут комендантский час. Об этом сообщают местные СМИ.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что в "плюс" к существующим мерам эпидемиологической безопасности будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок.
Отмечается, что в новогоднюю ночь будет полностью прекращена работа всех заведений с 21:30 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года. В стране 11 953 новых случаев заражения COVID-19, при этом, 431 заболевший умер.
Читайте также, во Франции вводят комендантский час. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.
Кроме того, на территории Турции ужесточили комендантский час. Гражданам в будние дни нельзя покидать дома с 21:00 до 05:00.
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