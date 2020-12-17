Не вщухає скандал навколо Запорізької обласної ради та її голови

Не вщухає скандал навколо Запорізької обласної ради та її голови. Нагадаємо, два дні тому кілька політичних партій на чолі зі "Слугами народу", зачинившись від решти депутатів, обрали спікером очільника області Віталія Боговіна. Представники "Опозиційної платформи - За життя", ЄС та "За Майбутнє" такі вибори визнали нелегітимними і звернулися з до правоохоронців. Сьогодні мало відбутися чергове засідання обласної ради. Як усе пройшло, в наступному репортажі.

На відміну від подій вівторка, коли Слуги нарікали, що поліція їх начебто не пускала до сесійної зали, сьогодні депутатам від коаліції ніхто не заважав. Втім, зібратись все одно не вийшло. Із вісімдесяти чотирьох - зареєструвались лише тридцять шість депутатів. Слово бере Віталій Боговін. Це його обрали напередодні головою ради за зачиненими дверима під охороною невідомих кремезних активістів.

Віталій Боговін, депутат Запорізької обласної ради, "Слуга народу":

На превеликий жаль, декілька депутатів захворіли на ковід-19, у зв'язку з чим в залі відсутня більшість депутатського корпусу. Що не дозволяє нам розпочати роботу сесії.

Сесію переносять на наступний четвер. Та депутати від "Опозиційної платформи - За життя", "Євросолідарності" та "За Майбутнє" залишаються в залі. Перші відмовляються отримувати нові посвідчення депутатів, підписані, за їхнім переконанням, нелегітимним головою ради.

Павло Матвієнко, депутат Запорізької обласної ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Вот эти бумажки, которые нас попытался вручить сегодня господин Боговин, со своей подписью, мы не признаем. Мы не можем за его подписью получить удостоверение депутата областного совета.

Та несподіванкою виявився виступ голови фракції "Слуга народу". Він заявив про вихід чотирьох членів.

Сергій Селевич, депутат Запорізької обласної ради, керівник фракції "Слуга народу":

Про складання мною повноважень голови обласної фракції "Слуга народу", та вихід з обласної фракції СН наступних депутатів. Толочек, Капустянський, Терехов.

Депутати залишили фракцію, оскільки незгодні із тим, у який спосіб в Запоріжжі обрали голову обласної ради Віталія Боговіна.

Сергій Селевич, депутат Запорізької обласної ради, керівник фракції "Слуга народу":

Хочу сказати, коли голосування відбувається за умов морального тиску, коли відповідно до норм чинного законодавства виписано, що обрання голови обласної ради є таємним. І це норма закону. Коли голосування проводиться у відкритій кімнаті, за наявності людей спортивної статури, під запис відеокамер оформлення в бюлетенях, тобто за відсутності взагалі якоїсь імітації кабінки і… ну, ви знаєте, це важкувато.

Також "слуги" заявили: відкликають свої голоси за Боговіна, бо ж голосували під тиском. А ще звернуться до поліції щодо порушення процедури голосування. Після цього, депутати, які залишись в залі, оголосили про намір продовжити сесію облради без присутньої коаліції Слуг народу.

Володимир Кальцев, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Наша задача создать рабочий орган. Я считаю что независимо ни от чего Запорожский областной совет должен стать примером того как объединились все силы. И оппозиционная и партия власти. Мы должны найти ту формулу, которая позволит всем объединиться вокруг проблем образования, медицины, ремонта дорого, ремонта крыш, всех тех коммунальных проблем, которые есть в области.

Після цього фракції "Опозиційної платформи За життя", "Європейської солідарності" та "За Майбутнє" - пішли на консультації. Аби визначитись із процедурою проведення сесії та обговорення нових кандидатур на посаду голови облради.