У Еміратах резиденція Санта-Клауса зустрічає туристів [ Редактировать ]
Кінотеатр за мінус три, дитячі гірки, резиденція Санта-Клауса та новорічна атмосфера так на гірськолижному курорті в Об'єднаних Арабських Еміратах зустрічають туристів. Попри пандемію, це курортне місце не припинило працювати. Організатори кажуть: створили всі умови для безпечного відпочинку. Які інновації пропонує гірськолижний курорт у Дубаї і чи до вподоби вони людям - у сюжеті.
Так на критому гірськолижному курорті в спекотних Об'єднаних Арабських Еміратах батьки разом з дітьми проводять вільний час. Окрім гірських спусків на лижах або сноубордах, для людей тут створили чимало розважальних локацій. Серед них - кінотеатр. Люди цілими сім'ями переглядають фільми на свіжому повітрі.
Таку ідею туристи оцінили сповна. Ініціатори відкриття кінотеатру розповідають: Емірати завжди були відомі своїми інноваціями. Саме тому, попри коронавірус, цей задум таки втілили в життя.
Кемерон Мітчелл, директор кінотеатру:
Ми подбали про безпеку, щоб можна було дотримуватися соціальної дистанції. Люди сидять на зручному дивані, п'ють смачні напої й переглядають кінострічки, на вулиці невеличкий мороз. Відгуки туристів - лише позитивні. Ми хочемо, щоб вони приїздили до нас щороку. Для цього потрібно рухатися вперед і розвиватися. У нас ви не лише зможете покататися на лижах.
Том, турист із Великої Британії
Цього року багато європейських гірськолижних курортів закриті через карантин. Тому я вирішив приїхати сюди. І побачив багато незвичного. Наприклад, я ніколи раніше не дивився фільми на вулиці за такої температури. Поки що мені все подобається.
Однак не дитячі гірки та кінотеатр стали родзинкою курорту. Любов туристів завоювала тамтешня резиденція Санта-Клауса.
Відвідати Санту кортіло і дорослим, і малим. Батьки разом із дітьми по черзі підходили до нього. Спочатку дідусь слухав, які подарунки під ялинку хоче отримати малеча, а потім - вітав гостей із прийдешнім Різдвом і Новим роком.
Емі, туристка з Великої Британії:
Я каталася на лижах, аж раптом хтось із туристів мені розповів, що тут є Санта-Клаус. Мені дуже захотілося його побачити. Наша зустріч була фантастичною. Тут надзвичайно приємно й затишно.
До Дубая щороку приїжджає дедалі більше туристів. І не лише для того, щоб випробувати гірські схили зимового курорту під дахом, а й відчути різдвяну атмосферу, яка тут панує всюди.
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